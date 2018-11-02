Трамп заявил, что кидающих камни мигрантов будут расценивать как вооружённых

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Трамп заявил, что кидающих камни мигрантов будут расценивать как вооружённых

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигрантов, кидающих камни, будут расценивать как вооружённых. Слова американского лидера приводит издание Politico.

— Я вам скажу, что любой кидающий камни или булыжники, как они это делали в Мексике в отношении мексиканских военных и полицейских, когда тяжело ранили их, — мы будем расценивать это как применение огнестрельного оружия, — заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что его администрация на следующей неделе анонсирует "всеобъемлющие" меры по иммиграции, которые будут включать в себя изменения в процессе предоставления убежища.

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