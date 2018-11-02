Стало известно, кто избил актёра Даниила Страхова

Российского артиста несколько раз ударили по голове за то, что он попросил не курить под его окнами.

Напавшим на Даниила Страхова оказался сын бывшего военного атташе посольства Италии в России, пишет "Московский комсомолец". По данным издания, мужчину зовут Александр, он работает в частном медицинском центре, который находится рядом с домом актёра в Электрическом переулке.

Сообщается, что там и случился конфликт. Страхов, подходя к дому, увидел курящего и попросил его потушить сигарету. Тот отказался, и началась перепалка — сначала словесная, а потом разъярённый актёр облил оппонента водой из бутылки. После этого произошла драка. Прохожим пришлось разнимать мужчин. В итоге курильщик ушёл сушить вещи, а Страхов вызвал скорую помощь. Оттуда, как уточняет МК, поступил сигнал в полицию.

Стоит отметить, что 42-летний актёр известен и как активный сторонник здорового образа жизни. По словам соседей, он является старшим по дому и очень ответственно подходит к своим обязанностям, а особенно ревностно относится к соблюдению запрета на курение — развесил объявления на каждом этаже в своём подъезде и постоянно ругает нарушителей.

Даниил Страхов получил известность благодаря съёмкам в сериале "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Кроме того, он снимался в "Бригаде" и "Грозовых воротах".