Рогозин заявил о планах "Роскосмоса" удвоить количество пусков ракет в 2019 году

По словам главы госкорпорации, пуски тяжёлых ракет позволят Центру Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2019 году госкорпорация удвоит количество пусков ракет. Так, в следующем году планируется провести более 35 пусков.

— Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них — тяжёлые ракеты, — приводит слова Рогозина РИА "Новости".

Также отмечается, что девять из десяти тяжёлых ракет — "Протоны" и одна "Ангара". По словам Рогозина, пуски этих тяжёлых ракет позволят их производителю — Центру Хруничева — начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Как писал Лайф, ранее были названы предварительные даты ближайших пусков к МКС.