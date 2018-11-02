Учёные выяснили, что птицы унаследовали цветные яйца от динозавров

Учёные во главе с Жасминой Виман из Йельского университета исследовали кладку яиц овираптора, отложенную около 70 миллионов лет назад, и обнаружили в яйцах динозавра пигменты, аналогичные тем, которые присутствуют в яйцах современных птиц. О своём исследовании учёные рассказали в журнале Nature.

В яйцах овираптора были обнаружены пигменты биливердин и протопорфирин, благодаря которым скорлупа яиц современных птиц приобретает множество оттенков. Помимо кладки овираптора биливердин был обнаружен в яйцах ещё семи динозавров, все они принадлежат к группе Eumaniraptora, которую считают предком современных птиц.

Учёные считают, что пигмент образовался в яйцах именно во время существования на Земле динозавров группы Eumaniraptora и передался современным птицам. Причина изменения цвета яиц не выяснена, но, возможно, яркая мутация помогала динозаврам искать свои гнёзда в траве, а также выявлять в кладке подброшенные яйца.