Nissan представил новую версию кроссовера Terrano

Появились новые колёсные диски, дополнительный цвет и мультимедиа с камерой заднего вида, ранее доступные только в топовой комплектации.

Компания Nissan в ближайшие дни планирует выпустить в продажу обновлённые внедорожники Terrano, пишет агентство "Автостат".

Сообщается, что в основном изменения коснулись средней комплектации — Elegance. В этом варианте модель получила новые 16-дюймовые легкосплавные диски, а в версии Elegance+ — мультимедиа с камерой заднего вида, которые до этого предлагали только в самой богатой комплектации — Tekna.

Кроме того, у кроссовера появился дополнительный цвет — коричневый металлик.

Стартовые цены самого бюджетного и самого оснащённого Terrano остались без изменений — 980 тысяч и 1 миллион 269 тысяч рублей соответственно. А вот средняя комплектация стала дороже: Elegance — на шесть тысяч рублей, Elegance+ — на 17 тысяч.

Как ранее писал Лайф, Nissan также обновил кроссовер Х-Trail. Кроме того, в конце октября начались продажи Renault Sandero Stepway и обновлённого кроссовера Tiggo 5x автоконцерна Chery. Также с 3 ноября в дилерских центрах будет доступен Lada Xray Cross.