"Чувствовала, что трясусь". 94-летняя американка выжила после 74 осиных укусов

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"Чувствовала, что трясусь". 94-летняя американка выжила после 74 осиных укусов

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Фото: ©Pixabay

Женщина наткнулась на осиное гнездо во время уборки участка, после чего насекомые окружили её и начали жалить.

Жительница американского Орегона Бернис Арлин Паттерсон выжила после 74 осиных укусов. Как сообщает Fox 12 Oregon 94-летняя женщина убирала дорожку около своего дома, когда вдруг наткнулась на осиное гнездо.

<p>Фото: KPTV</p>

Спустя несколько мгновений Паттерсон окружил рой ос. Попытка убежать не увенчалась успехом — женщина споткнулась и упала, после чего насекомые и начали жалить её. На помощь пострадавшая позвала сына, который начал бить ос, вооружившись метлой и спреем против этих насекомых.

— Не помню, что я делала после этого. Я просто чувствовала, что трясусь, — вспоминает Паттерсон.

После произошедшего женщина была госпитализирована, однако сейчас её жизни ничего не угрожает.

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