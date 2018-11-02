"Чувствовала, что трясусь". 94-летняя американка выжила после 74 осиных укусов

Женщина наткнулась на осиное гнездо во время уборки участка, после чего насекомые окружили её и начали жалить.

Жительница американского Орегона Бернис Арлин Паттерсон выжила после 74 осиных укусов. Как сообщает Fox 12 Oregon 94-летняя женщина убирала дорожку около своего дома, когда вдруг наткнулась на осиное гнездо.

Спустя несколько мгновений Паттерсон окружил рой ос. Попытка убежать не увенчалась успехом — женщина споткнулась и упала, после чего насекомые и начали жалить её. На помощь пострадавшая позвала сына, который начал бить ос, вооружившись метлой и спреем против этих насекомых.

— Не помню, что я делала после этого. Я просто чувствовала, что трясусь, — вспоминает Паттерсон.

После произошедшего женщина была госпитализирована, однако сейчас её жизни ничего не угрожает.