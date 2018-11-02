"Ирония судьбы" по-американски. Пьяный грузчик улетел в багажном отсеке в Чикаго

Грузчик Piedmont Airlines случайно улетел из Канзас-Сити в Чикаго. Об этом сообщает агентство Associated Press. Полицейским мужчина объяснил, что был пьян, потому просто заснул.
Таким образом, он весь час полёта провёл в багажном отделении. Отмечается, что отсек подогревался и находился под давлением.
Нашли грузчика после приземления самолёта в аэропорту Чикаго. Обвинений мужчине предъявлять не стали и отправили обратно в Канзас-Сити.
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