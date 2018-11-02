Трамп заявил, что благодаря его усилиям по КНДР мир избежал ядерной войны

Американский лидер отметил, что отношения с северокорейским коллегой он может назвать "очень хорошими".

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в штате Миссури, что его усилия по КНДР спасли мир от ядерной войны. Также он отметил, что сейчас его отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "очень хорошие".

— Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришёл правильный человек. Так что у нас всё хорошо, — заявил Трамп.

Напомним, в июне этого года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. После неё Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее.