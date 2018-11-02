СМИ: Дэвид Кэмерон может вернуться в политику как глава МИД Великобритании

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СМИ: Дэвид Кэмерон может вернуться в политику как глава МИД Великобритании

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Фото: © Flickr/Number 10

Дэвид Кэмерон сообщил друзьям, что собирается вернуться в политику в качестве следующего министра иностранных дел Великобритании. О желании экс-премьера сообщает The Sun со ссылкой на источник в близком окружении Кэмерона.

— Дэвид посвятил свою жизнь государственной службе и часто говорил, что он не исключил бы возможности вернуться к публичной жизни в один прекрасный день, внутри страны или на международном уровне... Ему всего 52 года, всё ещё молодой человек, — поделился источник The Sun.

Дэвид Кэмерон после выхода в отставку два года назад начал писать мемуары, и факты из книги, которая вскоре должна быть выпущена, могут быть использованы против его политических оппонентов.

Пресс-секретарь Кэмерона отказался от комментариев.

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