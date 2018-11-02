Помпео назвал сроки введения санкций в связи с убийством журналиста Хашогджи

В то же время госсекретарь США отметил, что Эр-Рияд в достаточной степени сотрудничает в том, что касается расследования.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону, скорее всего, потребуется несколько недель для того, чтобы собрать информацию, необходимую для введения санкций против ответственных за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом он сообщил в ходе интервью на радиоканале KMOX.

— Мы рассматриваем введение санкций в отношении установленных к настоящему времени лиц, которые причастны к убийству, — отметил Помпео. — Нам потребуется, вероятно, ещё несколько недель, прежде чем мы действительно сможем ввести эти санкции.

В то же время госсекретарь США охарактеризовал отношения Вашингтона и Эр-Рияда как глубокие и долгосрочные, отметив, что саудовская сторона в достаточной степени сотрудничает в том, что касается расследования убийства журналиста.

Напомним, обозреватель The Washington Post журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября после того, как зашёл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее его останки нашли в колодце на территории резиденции генконсула королевства.

По информации Генпрокуратуры Стамбула, журналиста задушили в здании консульства, а потом расчленили. СМИ сообщали, что незадолго до своей смерти Хашогджи получил сведения об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене.

Как писал Лайф, ранее саудовский генпрокурор отказался раскрыть местонахождение тела Хашогджи.