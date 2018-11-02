День Победы и оливье. Россияне рассказали, что их объединяет

Участники опроса назвали главную книгу, фильм, песню страны, а ещё главного литературного персонажа.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в канун Дня народного единства решил выяснить, что в стране создаёт это самое единство, пишет ТАСС. Россияне в ответ вспомнили, что в школе учили и как праздники отмечать полюбили.

Первым делом надо сказать, что наиболее едины россияне оказались в вопросе о важнейшем событии в истории страны: 63% сограждан не колеблясь назвали Победу в Великой Отечественной войне.

Кроме того, каждый пятый опрошенный выбрал гимн России как главную песню страны. На втором и третьем местах — "День Победы" и "Катюша". Главными символами России чаще всего называли народ, любовь к родине и патриотизм.

На вопрос о главной книге для страны самым распространённым ответом оказалось — "Война и мир" Толстого. Многие также назвали произведения Пушкина и "Тихий Дон" Шолохова.

Самый символичный для россиян литературный персонаж — Обломов из романа Гончарова. Вдвое менее популярны Алексей Мересьев ("Повесть о настоящем человеке"), Андрей Болконский ("Война и мир"), Иван-дурак, Илья Муромец и Павка Корчагин ("Как закалялась сталь").

Среди фильмов, объединяющих страну, лидирует рязановская "Ирония судьбы, или с лёгким паром!". За ним следуют: "Москва слезам не верит", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Операция "Ы", фильмы о войне. В топ попала и современная картина — "Движение вверх" Антона Мегердичева (вышла в 2017 году).

И наконец о том, что по единодушию ответов уступило только Победе, — о салате оливье. Именно он занял пьедестал главного праздничного блюда. На этом сошлось более половины соотечественников.