В США казнили заключённого, попросившего об электрическом стуле вместо инъекции

Осуждённый на смертную казнь Эдмунд Загорски смог добиться, чтобы его казнили на электрическом стуле. Мужчина боялся, что смертельная инъекция вызовет сильные боли. Он скончался вечером 1 ноября, сообщает газета The Tennessean. Приведения в исполнение приговора суда мужчина ждал 35 лет.

Загорски стал 134-м заключённым, казнённым в штате Теннесси с 1916 года, и вторым казнённым в этом году. Отмечается, что он стал первым с 2007 года заключённым, казнённым с помощью электрического стула.

9 августа в одной из тюрем штата за изнасилование и убийство малолетней путём введения смертельной инъекции был казнён Билли Рэй Айрик.