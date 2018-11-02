Игорю Бутману вручили награду за развитие культурных связей России и США

Джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман получил награду американского Института устойчивого диалога за "монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству", сообщает Посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook. Бутман стал первым россиянином, получившим эту награду.

— Культурный диалог позволяет россиянам и американцам не терять опыта общения друг с другом, создаёт задел для восстановления двусторонних связей на политическом уровне, — заявил на мероприятии посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Награда некоммерческой организации Институт устойчивого диалога вручается раз в год нескольким лауреатам. Помимо Игоря Бутмана её получил его коллега — именитый джазовый музыкант и композитор из США Уинтон Марсалис.

В начале этого года Марсалис был награждён российским орденом Дружбы за "вклад в развитие культурных связей между Россией и США".