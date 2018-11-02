Другой "Гладиатор". Ридли Скотт снимет продолжение знаменитого фильма

Британский режиссёр сразу сказал, что герой Рассела Кроу не воскреснет, и в главной роли будет другой актёр.

Создатель исторической ленты "Гладиатор" Ридли Скотт решил снять вторую часть, пишет The Hollywood Reporter. Сообщается, что на этот раз события будут разворачиваться вокруг внука императора Марка Аврелия Луция.

По данным издания, производством картины займётся киностудия Paramount, а сценарий будет писать Питер Крэйг, ранее работавший над "Голодными играми".

Режиссёр напомнил, что главный герой первого фильма в финале погиб, поэтому сыгравший его Рассел Кроу в сиквеле не появится.

Фильм "Гладиатор" Ридли Скотта вышел на экраны в 2000 году и через год получил сразу пять "Оскаров", в том числе за лучший фильм года и лучшую мужскую роль. Он рассказывает о полководце, который оказался в опале и был отправлен на арену выступать на поединках, а впоследствии решил отомстить за убийство императора.