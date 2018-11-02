СМИ: В России с нового года могут подорожать почти все лекарства

Импортные и отечественные лекарства могут подорожать в среднем на 10% с начала следующего года. Причиной подорожания лекарств из первой группы является курс валют, цены на вторую группу определяются сразу несколькими факторами. Об этом, ссылаясь на работников отрасли, сообщает газета "Известия".

Цены на лекарства отечественных производителей могут вырасти из-за того, что при их производстве используются иностранные компоненты, а также из-за того, что на цену может косвенно повлиять увеличение НДС до 20 процентов, ведь вырастет цена на транспортные услуги и электроэнергию и другие ценообразующие факторы.

Вместе с этим, чтобы избежать контрафакта, государство с 2020 года потребует ставить на упаковках препаратов специальный код, при сканировании которого будет видна дата производства и другая информация. Покупка необходимого для маркировки оборудования производителями также скажется на цене.

— Весь следующий год производители будут закупать оборудование для маркировки. Все затраты войдут в конечную стоимость, — заявил "Известиям" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Цены скорее всего не изменятся на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП), потому что их цену контролирует государство.