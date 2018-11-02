Трамп рассказал, когда США полностью погасят свой госдолг

По словам американского лидера, вскоре страна начнёт выплачивать свои задолженности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что к концу его второго президентского срока Штаты полностью выплатят свой госдолг. Как сообщает The Hill, об этом глава Белого дома сказал во время выступления на мероприятии, посвящённом увеличению рабочих мест.

Американский лидер отметил, что у США огромные задолженности, однако вскоре страна начнёт их выплачивать.

Ранее журнал The Washington Examiner сообщил, что госдолг США достиг отметки в 21,516 триллиона долларов. В материале говорилось о том, что сумма будет ускоренно расти, так как расходы правительства никак не контролируются.