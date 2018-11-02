Советник Трампа по нацбезопасности назвал "тройку тиранов" Латинской Америки

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заклеймил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа как "тройку тирании" Латинской Америки. Выдержки из выступления Болтона в Майами приводит The Guardian.

Болтон объявил о новых санкциях против Венесуэлы и Кубы, включая запрет на участие граждан США в торговле венесуэльским золотом. Болтон также добавил более двух десятков объектов, принадлежащих или контролируемых кубинскими военными и разведывательными службами, в санкционный список.

Вместе с этим советник президента приветствовал избрание в Бразилии президентом Жаира Болсонару, известного своими крайне правыми взглядами.

Эксперты отмечают, что выступление Джона Болтона пришлось за несколько дней до промежуточных выборов во Флориде, в которых диаспора с Кубы и других латиноамериканских государств является важной частью электората.