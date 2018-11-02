Коломойский рассказал, почему не попал в списки контрсанкций России

По мнению украинского бизнесмена, этот список редактировался в администрации Петра Порошенко.

Украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что не попал под российские санкции в отношении некоторых граждан Украины потому, что перед введением ограничительных мер Москва якобы "согласовывала список" с администрацией лидера Незалежной Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

По мнению Коломойского, украинский лидер лично вычеркнул его имя из списка санкций, чтобы представить его американским партнёрам как "агента Кремля".

— Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации Порошенко). Могу сказать, что входили в редколлегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар, управляющий директор компании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор, лидер "Украинского выбора"), — сказал бизнесмен.

Также Коломойский обратил внимание на то, что под ограничительные меры попал миллиардер Виктор Пинчук. По его мнению, это вызвано плохими отношениями между украинским лидером и предпринимателем.

Напомним, ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных ограничительных мер в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны.