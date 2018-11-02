Из-за подозрительного предмета в Омске эвакуировали персонал и пациенток роддома

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Из-за подозрительного предмета в Омске эвакуировали персонал и пациенток роддома

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Фото: © РИА Новости

Из-за сообщения о подозрительном предмете утром 2 ноября из омского роддома № 2 эвакуировали пациенток и весь персонал, сообщает газета "Вечерний Омск" со ссылкой на правоохранительные органы.

В момент эвакуации в родовом зале никто не рожал, так что все люди смогли оперативно покинуть здание. Женщин вывели не на улицу, а в соседнее здание.

После проведённой проверки опасных предметов в роддоме не обнаружили, пациентки и персонал вернулись на свои места.

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