Из-за подозрительного предмета в Омске эвакуировали персонал и пациенток роддома

Из-за сообщения о подозрительном предмете утром 2 ноября из омского роддома № 2 эвакуировали пациенток и весь персонал, сообщает газета "Вечерний Омск" со ссылкой на правоохранительные органы.

В момент эвакуации в родовом зале никто не рожал, так что все люди смогли оперативно покинуть здание. Женщин вывели не на улицу, а в соседнее здание.

После проведённой проверки опасных предметов в роддоме не обнаружили, пациентки и персонал вернулись на свои места.