После пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом пропал ребёнок

Всего из горящего здания было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 несовершеннолетних.

Судьба одного ребёнка остаётся неизвестной после пожара, который произошёл в двухэтажном коттедже на базе отдыха в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональные экстренные службы.

— Из горящего здания было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 детей. Судьба одного ребёнка неизвестна, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что пожар локализовали на площади 180 кв.м.

Напомним, крупный пожар произошёл сегодня ранним утром на базе отдыха в Нижегородской области.