Низкое давление и тепло. Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Днём в последний рабочий день этой недели в столице ожидается до +8 градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

Пониженное давление может сказаться на состоянии метеозависимых людей. Врачи советуют в такие дни постараться максимально снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Погоду в столице и регионе формирует северо-западное крыло антициклона. Осадков не ожидается, а днём может выглянуть солнце. В тёмное время суток возможна дымка и ухудшение видимости.

Ранее Лайф рассказывал, что температурный режим в Москве в начале ноября на несколько градусов выше средних многолетних значений.