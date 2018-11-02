В Якутии осудили мужчину, спрятавшего в ручке чемодана золото на 2,7 млн рублей

Злоумышленник, заранее сговорившись с группой неизвестных, на автомобиле перевозил драгоценный металл в Якутск из посёлка Хандыга.

Якутский городской суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно мужчину, который пытался незаконно провезти золото стоимостью 2,7 миллиона рублей в ручке чемодана. Об этом говорится на официальном сайте суда.

— Обвиняемому вынесен приговор за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору"), назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, — отмечается в сообщении.

Мужчина, заранее сговорившись с группой неизвестных, на автомобиле перевозил драгоценный металл в Якутск из посёлка Хандыга, расположенного на автотрассе Магадан — Якутск в 450 километрах к северо-востоку от столицы Якутии. Тайник был сделан в чемодане. Транспортная полиция нашла в тайнике сплав золота и серебра массой более 1,1 килограмма. При помощи экспертизы было установлено, что стоимость сплава превышает 2,7 миллиона рублей. Драгметалл изъят.