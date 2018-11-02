Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

В городе Каменка Пензенской области сгорел частный жилой дом. Жертвами пожара стали три человека, в том числе двое детей. Их тела обнаружили на месте ЧП при разборе завалов.

— Сгорел кирпичный жилой дом полностью. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 8 человек, 3 единицы техники, — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как уточняет РИА "Новости", площадь пожара составила 80 квадратных метров. При возгорании погиб 40-летний мужчина и двое мальчиков 10 и 13 лет. Мама детей в момент пожара была на работе.