Сгорела дотла. Опубликованы фото пожара на базе отдыха, где пропал ребёнок

Сейчас спасатели заканчивают проливку здания и скоро приступят к разбору завалов.

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места серьёзного пожара в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области, где загорелся один из корпусов базы отдыха ForREST Green.

По данным Лайфа, пропавшего при пожаре 11-летнего мальчика всё ещё не нашли. Сейчас пожарные заканчивают проливку здания и скоро приступят к разбору завалов. Площадь пожара была около 150 кв.м.

Напомним, пожар на базе отдыха разгорелся около половины пятого утра, до приезда пожарных было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 детей.