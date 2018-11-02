Сгорела дотла. Опубликованы фото пожара на базе отдыха, где пропал ребёнок

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Сгорела дотла. Опубликованы фото пожара на базе отдыха, где пропал ребёнок

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Сейчас спасатели заканчивают проливку здания и скоро приступят к разбору завалов.

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места серьёзного пожара в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области, где загорелся один из корпусов базы отдыха ForREST Green.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным Лайфа, пропавшего при пожаре 11-летнего мальчика всё ещё не нашли. Сейчас пожарные заканчивают проливку здания и скоро приступят к разбору завалов. Площадь пожара была около 150 кв.м.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, пожар на базе отдыха разгорелся около половины пятого утра, до приезда пожарных было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 детей.

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