Водитель украл в Саранске 18 тонн шоколада, чтобы отдать долги

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Водитель украл в Саранске 18 тонн шоколада, чтобы отдать долги

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Фото: © flickr.com / Ginny

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по статье о присвоении или растрате.

В Саранске водитель-экспедитор украл более 18 тонн шоколада и продал их, чтобы погасить свои долги. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Следствие установило, что инцидент произошёл в августе 2016 года. Сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Мужчина может теперь лишиться свободы на срок до десяти лет по статье о присвоении или растрате.

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