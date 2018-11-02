"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны последний в 2018 году полк С-400

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"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны последний в 2018 году полк С-400

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Фото: © Минобороны РФ

Церемония передачи комплексов состоялась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Министерству обороны Российской Федерации последний в 2018 году полк С-400. Об этом информирует пресс-служба компании.

— Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" досрочно исполнил свои обязательства в рамках гособоронзаказа на 2018 год в части поставок Минобороны РФ зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", — сообщили в пресс-службе.

Торжественная церемония передачи состоялась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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