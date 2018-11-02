Число пострадавших от паводка на Кубани превысило 720 человек

Количество пострадавших от паводка в Краснодарском крае возросло до 722 человек. Как сообщили в оперативном штабе ЧС, 26 местным жителям потребовалась госпитализация и 20 из них по-прежнему в больнице.
690 пострадавших медицинскую помощь получили амбулаторно.
Ещё 160 человек, среди которых 49 детей, находятся в шести пунктах временного размещения.
Накануне сообщалось, что количество пострадавших от разгула стихии достигло 592 человек.
Напомним, на Кубани из-за сильного ливня произошли паводки. Жертвами разгула стихии стали шесть человек. Подробнее о стихийном бедствии читайте в материале Лайфа.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени