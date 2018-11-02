В Уфе прошли обыски у экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя

В домах и на рабочих местах троих сотрудников полиции города Уфы, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, прошли обыски. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники.

Сегодня, 2 ноября, над подозреваемыми состоится суд, на котором им будет избрана мера пресечения.

Напомним, под подозрением в изнасиловании 23-летней девушки находятся 51-летний глава отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Они уже уволены из МВД. Как заявила потерпевшая, трое офицеров надругались над ней на рабочем месте. В обстоятельствах инцидента разбирался Лайф.