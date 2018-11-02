Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на штраф за отказ передать ключи шифрования

Московский городской суд отклонил жалобу Telegram на штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ передать Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
— Постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении оставить без изменения, — говорится в сообщении.
С середины апреля текущего года Роскомнадзор осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России из-за отказа представителей мессенджера передать ключи шифрования сообщений пользователей.
В компании заявили, что это сделать технически невозможно, а глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, назвал это заявление лукавством.
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