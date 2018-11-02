В зоопарке Москвы впервые за 30 лет поселилась амурская лесная кошка

Экспозиция "Фауна России" Московского зоопарка пополнилась первой за 30 лет самкой амурской лесной кошки. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
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Кто на новенького? У всеобщего любимца манула появилась серьезная конкуренция в лице дальневосточной лесной кошечки - новой обитательницы нашего зоопарка ждём всех в гости! Ph: Н.Назарлва #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cat #wildcat #leopardcat #leopard #bengalcat #kitty #котик #котэ #московскийзоопарк
— Наша обитательница приехала к нам в начале осени из Новосибирского зоопарка. Она спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
По её словам, сейчас шестимесячная кошечка очень много играет и исследует вольер.
Также Акулова отметила, что из-за скрытного и острожного характера наблюдать за хищницей лучше во время показательных кормлений, которые проходят во вторник и пятницу в 11:00. Питается лесная кошка злаковыми корнями, курятиной и говядиной.
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