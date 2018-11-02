В зоопарке Москвы впервые за 30 лет поселилась амурская лесная кошка

Из-за скрытного и осторожного характера обитательницы наблюдать за ней лучше в строго отведённое время.

Экспозиция "Фауна России" Московского зоопарка пополнилась первой за 30 лет самкой амурской лесной кошки. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

— Наша обитательница приехала к нам в начале осени из Новосибирского зоопарка. Она спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По её словам, сейчас шестимесячная кошечка очень много играет и исследует вольер.

Также Акулова отметила, что из-за скрытного и острожного характера наблюдать за хищницей лучше во время показательных кормлений, которые проходят во вторник и пятницу в 11:00. Питается лесная кошка злаковыми корнями, курятиной и говядиной.