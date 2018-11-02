Хотел отомстить. Составлен психологический портрет керченского стрелка

Эксперт по социальной и педагогической психологии Евгений Чёрный отмечает, что на такое преступление мог пойти только человек с низкой самооценкой.

Устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков был зациклен на желании отомстить. Об этом заявил профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Евгений Чёрный.

По его словам, на такое преступление мог пойти только человек с низкой самооценкой, неуверенный в себе. Кроме того, по мнению Чёрного, повод мог быть совершенно незначительный.

— Обида, стремление выровнять ситуацию в сторону субъективно понимаемой справедливости порождают жажду мести, — приводит слова профессора РИА "Новости".

Чёрный добавил, что керченский стрелок вёл себя тихо и спокойно, однако внутри него "зрел внутренний взрыв". Профессор отмечает, что Росляков застрял на цели совершить "что-то страшное" и отомстить. Именно поэтому он не открывался людям и вёл обособленный образ жизни.

Напомним, утром 17 октября студент четвёртого курса керченского колледжа Владислав Росляков взорвал СВУ в коридоре учебного заведения, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Сам керченский стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее мать одного из погибших в Керчи заявила, что убийца искал в колледже директора. Руководитель же керченского политеха Ольга Гребенникова уехала из учебного заведения за полчаса до трагедии на подписание договора о практике с другими учащимися.