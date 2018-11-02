ЦБ РФ отозвал лицензии у страховой компании "Якорь"

Процедура связана с тем, что страховщик не устранил ранее выявленные нарушения в установленный срок.

Центральный банк РФ отозвал ряд лицензий у страховой компании "Якорь", сообщает официальный сайт регулятора.

Данная процедура связана с тем, что компания в установленный строк не устранила нарушения страхового законодательства, которые были выявлены ранее.

Страховщик лишён лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.