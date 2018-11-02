Перебегали пути. Женщина и ребёнок погибли под колёсами поезда в Красноярске

Читайте также

Перебегали пути. Женщина и ребёнок погибли под колёсами поезда в Красноярске

1286

Фото: © Pixabay/SofiLayla

Увидев людей, машинист поезда применил экстренное торможение, но оно было безуспешным.

Женщина и ребёнок погибли под колёсами поезда в Красноярске. Об этом сообщает издание KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу "КрасЖД".

Как отмечается, они переходили дорогу в неположенном месте на станции Базаиха. Рядом находился виадук, но они реши перебежать дорогу по рельсам.

В это время шёл пассажирский поезд дальнего следования. Машинист применил экстренное торможение, но оно было безуспешным.

Предположительно погибшей женщине был 51 год, ребёнку — около пяти лет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×