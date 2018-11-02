Запасайтесь сувенирами! Психологи рассказали, как продлить отпускное настроение

Специалисты советуют делиться с близкими и друзьями своими впечатлениями от отдыха.

Психологи из США сформулировали несколько способов, благодаря которым можно продлить положительный эффект после отпуска. Об этом сообщает Travel and Leasure.

Прежде всего учёные советуют ощутить себя счастливым вне зависимости от поездки и пытаться понять, что вам нравится. Также необходимо перевести все прелести отдыха — еду, развлечения или релакс — в обычную жизнь.

Бережно стоит относиться и к покупке сувениров. Оказывается, что именно они могут заряжать человека положительными эмоциями и напоминать о проведённом на отдыхе времени.

Кроме того, важно обсуждать свой опыт проведения отпуска, а не совершённые в нём покупки.