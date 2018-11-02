Юэн Макгрегор сыграет врага Бэтмена в новом фильме DC

Шотландский актёр Юэн Макгрегор сыграет антагониста в фильме "Хищные птицы", который будет сниматься по комиксам DC. Его герой — Чёрная Маска — будет противостоять самому Бэтмену.

Черная Маска (Роман Сайонис) появился в комиксах в 1985 году. Его семья была в тесных отношениях с родом Уэйнов. Сам Сайонис когда-то был другом Брюса Уэйна, но вскоре убил своих родителей и стал преступником.

В прокат кинокартина выйдет в 2020 году. К Макгрегору в фильме присоединятся Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд.