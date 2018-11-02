Жена полицейского, подозреваемого в изнасиловании дознавателя: У него есть алиби

Читайте также

Жена полицейского, подозреваемого в изнасиловании дознавателя: У него есть алиби

16047
Женщина не верит, что её супруг вместе с двумя правоохранителями мог совершить это преступление.

Жена одного из бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, заступилась за мужа. Она отмечает, что у супруга есть алиби, ведь в ночь преступления он был дома. Женщина рассказала ГТРК "Башкортостан", что до сих пор находится в шоке от происходящего, но верит своему мужу.

— Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришёл ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошёл на работу. Отработав, пришёл вечером домой, он приходит в 11 вечера — но у него служба такая, — рассказывает жена одного из полицейских.

<p>Жена подозреваемого Василя. Кадр из видео <a href="https://gtrk.tv/ya?searchid=2329972&text=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0" target="_blank">gtrk.tv</a></p>

По её словам, он не пришёл ночевать, только когда его задержали.

Жена подозреваемого поясняет, что её муж отзывчивый и положительный человек. Вместе они воспитывают двух маленьких детей.

Напомним, под подозрением в изнасиловании 23-летней девушки находятся 51-летний глава отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Они уже уволены из МВД.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×