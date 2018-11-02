В автомобилях Jaguar Land Rover не будет укачивать

Пассажиров автомобилей Jaguar Land Rover не будет укачивать. Об этом сообщает портал "5колесо".
Разработчики провели исследование, проехав около 25 тысяч километров. Согласно статистике, почти 70% пассажиров испытывают чувство тошноты при выполнении автомобилем различных манёвров. В ходе эксперимента учитывалось и то, чем занят пассажир в это время.
Избежать укачивания удалось с помощью изменения настроек автомобиля во время его движения. Речь, в частности, идёт о работе системы вентиляции или температуры кресел. Кроме того, полученные данные помогут инженерам создать базовый стиль управления беспилотными машинами. Самочувствие пассажира удавалось определить при помощи биометрических датчиков.
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