Двое маленьких детей пропали без вести в лесу в Смоленской области

В последний раз 12-летнего и 6-летнего братьев видели в районе деревни Двуполяны.

Накануне вечером, 1 ноября, в отделение полиции по Краснинскому району межмуниципального отдела МВД РФ "Руднянский" обратилась жительница деревни Ясинец с заявлением о том, что двое её сыновей, 2006 и 2012 года рождения, 31 октября днём ушли из дома и не вернулись. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

По данным правоохранителей, в последний раз братьев видели в районе деревни Двуполяны. Полицейские осуществляют разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших детей.

В поисковых мероприятиях принимают участие волонтёры отряда "Сальвар", сотрудники МЧС и местные жители.

Следственный комитет России уже возбудил по факту исчезновения несовершеннолетних уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), о чём говорится на сайте СУ СКР по Смоленской области.