Исследование: 15 производителей взвинтили ценники на свои автомобили в России

Среди резко подорожавших моделей есть как представители экономкласса, так и люксового сегмента, например Porsche Panamera.

Аналитики портала "Цена-авто" зафиксировали повышение стоимости новых легковых машин на российском авторынке. Повышение коснулось продукции 15 брендов, а лидером подорожания оказалась KIA: сразу восемь моделей южнокорейской компании прибавили в цене от 15 до 35 тысяч рублей.

По результатам исследования, которое проводилось во второй половине октября, седан Rio, а также хэтчбеки Picanto, Ceed и Rio X-Line стали дороже на 15 тысяч рублей, а кроссовер Soul — на 20 тысяч рублей. Седан Optima и кроссовер Sorento подорожали на 25 тысяч рублей, а KIA Sorento Prime — на максимальные 35 тысяч рублей.

У чешской компании Skoda весь модельный ряд подорожал уже второй раз за месяц. В среднем прибавка составила от 7 до 44 тысяч рублей. Но это ничто по сравнению с Porsche Panamera, который прибавил в ценнике от 25 до 246 тысяч рублей. Подорожание коснулось и компании BMW. Минимальная цена на седан 3-Series скакнула на 33%.

А ранее Лайф рассказывал об автомобилях, которые дешевеют быстрее всего. Антилидером рейтинга стал премиальный Genesis G80, теряющий за год в цене более половины стоимости. А самым выгодным автомобилем для сохранения первоначальной стоимости является Nissan Almera.