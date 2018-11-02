Умер народный артист России Владимир Тютюнник

Наиболее известные роли в кино — генерал армии США в сериале "Корейская война" и милиционер в сериале "Спец".

В Уссурийске прошлой ночью на 65-м году жизни умер народный артист России, актёр драмтеатра Восточного военного округа Владимир Тютюнник. По предварительной информации, он скончался в результате инфаркта, сообщает НСН.

Владимир Тютюнник родился в Кировограде на Украине, он получил высшее образование по специальности "драматический актёр театра и кино" в Госинституте искусств в Тюмени. С 1975 года служил в Уссурийском театре Дальневосточного (сейчас — Восточного) военного округа, где сыграл более 200 ролей. Роль в спектакле "У войны не женское лицо" стала последней в его биографии.

Артист в кино снимался редко, все свои силы бросив на театр. Наиболее известные роли — генерала армии США в международном телесериале "Корейская война". В 2004 году он снялся в шестисерийном сериале "Спец" в роли милиционера.