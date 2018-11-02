"Дело шито белыми нитками". В Москве проходит акция в поддержку Вышинского

Активисты собрались у здания, где позднее встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Акция в поддержку главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, проходит у особняка МИД России на улице Спиридоновке в Москве.

Всего перед воротами здания собралось более 40 человек. Активисты стоят с плакатами "Дело шито белыми нитками" и "Волю Вышинскому" и скандируют аналогичные лозунги.

Чуть позднее сегодня в особняке МИД РФ пройдут переговоры министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Напомним, главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.