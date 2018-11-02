"Дело шито белыми нитками". В Москве проходит акция в поддержку Вышинского

Акция в поддержку главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, проходит у особняка МИД России на улице Спиридоновке в Москве.
Всего перед воротами здания собралось более 40 человек. Активисты стоят с плакатами "Дело шито белыми нитками" и "Волю Вышинскому" и скандируют аналогичные лозунги.
Чуть позднее сегодня в особняке МИД РФ пройдут переговоры министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.
Напомним, главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.
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