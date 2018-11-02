Антонов не исключил "сюрпризов" по антироссийским санкциям из-за дела Скрипалей

Дипломат также отметил, что ограничительными мерами установить добрые отношения с Россией не получится.

Российский посол в США Анатолий Антонов не исключил "сюрпризов" по санкциям в отношении России из-за дела Скрипалей. Об этом дипломат заявил журналистам перед церемонией вручения премии Института устойчивого диалога.

Антонов добавил, что по поводу введения новых санкций поступает противоречивая информация, поэтому нужно "чуть-чуть подождать и посмотреть, какие решения будут приняты".

— С другой стороны, мы слышим о том, что администрация уже выполнила максимум возможностей, но сюрпризы возможны, — сказал посол РФ в США.

Дипломат также добавил, что санкциями установить добрые отношения с Россией не получится.