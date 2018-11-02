Всё как в кино. В Челябинске открыли памятник местному Хатико

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Всё как в кино. В Челябинске открыли памятник местному Хатико

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Фото: © 1obl.ru 

Пёс на протяжении двух лет приходил на одно и то же место, где в ДТП погиб его хозяин.

Памятник собаке по кличке Беляш установили в Челябинске. Об этом сообщает портал 1obl.ru.

Известно, что пёс на протяжении двух лет приходил на то место, где в ДТП погиб его хозяин, и ждал там его. Сбор средств для монумента начали в 2015 году, а инициатором его создания выступила местная жительница Елена Дрожжина.

Она рассказала, что неоднократно видела собаку, проезжая одну из остановок общественного транспорта. Но вскоре собака погибла. После этого Дрожжина создала группу в соцсети и объявила сбор средств. Инициативу также поддержали местные депутаты.

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