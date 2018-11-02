Россиянин задолжал полмиллиарда долларов и сбежал в Израиль

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Россиянин задолжал полмиллиарда долларов и сбежал в Израиль

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Россиянин задолжал кредиторам 500 миллионов долларов, после чего покинул страну и сбежал в Израиль. Местное издание "Гаарец" уточняет, что речь идёт об Игоре Мабельянове, который был владельцем нескольких магазинов duty free в аэропортах в Москве, Сочи и Новосибирске.

По данным СМИ, россиянин только Сбербанку задолжал 267 миллионов долларов. У кого ещё он взял кредит, не сообщается.

Сейчас Мабельянов проживает в собственном доме в Ришон-ле-Ционе. Он уже изменил имя на Ицхака Мабелона.

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