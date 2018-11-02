На Урале отказались возбуждать дело против девушек, повредивших картину Дали

Полиция не нашла злого умысла в действиях посетительниц галереи, испортивших полотна.

Сотрудники правоохранительных органов не будут возбуждать уголовное дело против девушек, которые повредили картину Сальвадора Дали, пытаясь сделать селфи. К такому решению полицейские пришли после разговора с подозреваемыми.

— В настоящее время полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях посетительниц состава преступления, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошёл в центре искусств "Главный проект", где выставлены некоторые работы Сальвадора Дали. Среди прочих экспонатов там представлена и серия картин "Капричос", созданных великим сюрреалистом по мотивам гравюр Франсиско Гойи.

Посетительницы музея пытались сфотографироваться на фоне экспонатов и уронили стенд с двумя картинами Дали и Гойи. Ущерб, нанесённый музею, оценивается в несколько тысяч евро — у обоих полотен разбиты стёкла и рамки, а картину Дали придётся реставрировать — на ней остался большой порез.