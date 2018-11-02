В Совфеде бизнесмену Коломойскому посоветовали не преувеличивать свою значимость

В верхней палате не исключили, что олигарх ещё может подпасть под ограничительные меры.

Член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который не был включён в санкционный список РФ, переоценивает значимость собственной персоны. Об этом сообщает НСН.

— Мне трудно представить, что санкционные списки составляются вот таким образом, поэтому думаю, что это просто не слишком удачная шутка со стороны господина Коломойского. Мотивы, почему он не оказался в списке, мне неизвестны, — сказал Морозов.

По словам сенатора, он допускает существование второго санкционного списка, который может быть обнародован в случае необходимости, и Коломойский может оказаться именно там.

— Списки составляются по самым разным причинам. Это касается конкретных компаний, конкретных людей. В каждом случае решение принимается персонально, поэтому думаю, господин Коломойский преувеличивает значимость своей фигуры и в той части, что его кто-то с кем-то согласовывал, и в той части, что он не появился в этих списках, — подчеркнул член комитета.

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не подпал под санкции РФ в отношении некоторых граждан Украины потому, что перед введением ограничительных мер Москва якобы "согласовывала список" с администрацией главы Незалежной Петра Порошенко.