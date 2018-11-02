Лайнер Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на полёт над РФ

Самолёт авиакомпании Air France, совершавший рейс Париж — Хошимин, был вынужден вернуться во французскую столицу из-за отсутствия разрешения на полёт над Россией. Об этом сообщает радиостанция Europe 1, ссылаясь на 28-летнюю пассажирку лайнера.
По его словам, инцидент произошёл накануне, 1 ноября, днём. Спустя пару часов после взлёта капитан воздушного судна объявил об отсутствии разрешения и что самолёт возвращается в аэропорт вылета.
— Мы были удивлены, я никогда не слышала о таком, другие пассажиры тоже, — говорится в сообщении.
Кроме того, с такими ситуациями не сталкивался даже капитан воздушного судна.
Французская авиакомпания подтвердила, что самолёт действительно вернулся в аэропорт, но там затруднились ответить, по какой причине лайнер не получил разрешения. Вместе с этим, в Air France предполагают, что причиной всему стала "компьютерная ошибка".
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