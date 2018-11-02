Капитана украинского судна и двух моряков освободили из крымского СИЗО

Читайте также

Капитана украинского судна и двух моряков освободили из крымского СИЗО

1668

Пограничный сторожевой катер "Мангуст" в Балаклаве. Фото: ©РИА Новости/Андрей Иглов

По словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, это является шагом навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену капитана российского "Норда", находящегося на Украине.

Задержанные у берегов Крыма капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий и два украинских рыбака освобождены из СИЗО в Симферополе по просьбе омбудсменов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

— Вчера два украинских рыбака и капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий освобождены из-под стражи, — приводит слова Лубиной РИА "Новости".

Она уточнила, что всем трём рыбакам изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Лубина также отметила, что это является шагом навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену капитана российского "Норда", находящегося на Украине.

Судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, так как нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×