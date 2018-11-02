Выбило окна. Из-за лака для волос в квартире в Ленобласти прогремел взрыв

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Выбило окна. Из-за лака для волос в квартире в Ленобласти прогремел взрыв

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Фото: ©Flickr/Anthony Walker

В городе Кириши Ленинградской области в одной из квартир пятиэтажного дома произошёл взрыв баллончика с лаком для волос. Об этом сообщает портал 78.ru.

Причины происшествия пока что не установлены. Известно, что в результате взрыва были выбита стёкла кухонного окна.

Квартиру снимал 33-летний мужчина. Он при этом не пострадал. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обследовали квартиру и заявили, что следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

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