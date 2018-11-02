"Достал детский визг". В Брянске супруги с болгаркой уничтожили качели во дворе

Вандалы оказались любителями тишины и пояснили, что они не могут находиться в квартире, когда под окнами шумят и играют дети.

Жители нескольких домов на улице Дятьковской в Брянске обратились в полицию с жалобой на своих соседей. Супружеская пара часто скандалила во дворе из-за шума на игровой площадке и жаловалась, что их буквально "достал детский визг". В результате в один из будних дней, когда большая часть взрослых была на работе, любящие тишину супруги вышли на улицу с болгаркой и буквально уничтожили все качели во дворе.

А ранее Лайф рассказывал, как детская площадка рассорила дедов и внуков в Великом Новгороде. Жильцы одного из жилых домов разделились на два фронта. Молодые семьи, где есть дети, хотят установить во дворе детскую площадку, а старшее поколение упорно этому сопротивляется.